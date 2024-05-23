Главный вечер в Петербурге — на «Газпром Арене». Почему нужно идти на «Зенит» — «Ростов»

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Удивительная чемпионская развязка в РПЛ. Впервые за 10 лет обладатель титула определится в последнем туре. Понятно, что в Краснодаре сыграет главный претендент на трофей – «Динамо», но на юге точно будут очень внимательно следить за происходящим в Петербурге. Расклады просты: «Зенит» станет чемпионом, если динамовцы проиграют «Краснодару», а команда Семака обыграет «Ростов». Тогда в городе точно будет праздник, пусть и со старым трофеем. В РПЛ уже сообщили, что новый отправит на юг России. А «Зениту» в случае победы в чемпионате вручат тот, который уже есть в их коллекции.

Но самое интересное, что «Зениту» 25 мая исполняется 99 лет! И впервые в истории нового стадиона день рождения выпал на день матча. Логично, что гостей стадиона ждёт большая развлекательная программа. Все гости «Газпром Арены», вне зависимости от возраста, смогут окунуться в атмосферу праздника: сфотографироваться в огромном торте и принять участие в розыгрышах и викторинах от клуба. А болельщики, которые придут к началу праздничного Фан-променада, смогут получить сладкое угощение от клуба.

Кроме того – есть ещё один повод для празднования. В субботу «Зенит» отметит 25 лет с момента завоевания первого в истории Кубка России. Это случилось в 1999 году, когда в финальном матче в «Лужниках» команда Анатолия Давыдова обыграла «Динамо» со счётом 3:1. Дубль сделал Александр Панов, ещё один гол забил Роман Максимюк. Для поклонников клуба со стажем это дата, которая навсегда в сердце. Их, кстати, тоже ждёт сюрприз. Ведь на стадион приедут игроки, которые завоевали тот самый трофей. Сделать фото на память и получить автограф бывших футболистов можно будет с 15:00 на специальной площадке, расположенной в центральном фойе на втором этаже трибуны С.

Болельщики «Зенита» Фото: fc-zenit.ru

Но понятно, что главное – сам матч. Если кто-то думает, что «Ростов» приедет в Петербург в качестве статистов, то это заблуждение. В игре с «Балтикой» они показали, что будут бороться до последнего тура. Глобальных турнирных задач дончане уже не решают, однако в случае победы могут забраться даже на шестое место. Поражение же может откинуть их на девятую строчку. А здесь ведь речь идёт о солидных премиальных от РПЛ. И разница между шестым и девятым местами довольно велика.

Плюс команде Сергея Семака традиционно тяжело играть с «Ростовом». В последних четырёх встречах только одна победа при трёх ничьих. При этом в Петербурге ростовчане в последний раз обыгрывали «Зенит» в далёком 2013-м, когда тренером был ещё Лучано Спаллетти.

Но вернёмся к событиям, которые в этот день пройдут на «Газпром Арене»: помимо уже описанного в программе вечера – концерт и яркое шоу на уличной сцене, фестиваль еды, уличный парк аттракционов, интерактивные площадки, специальные станции аквагрима и поздравительных плакатов, яркие фотозоны для всех возрастов. Отметим, что для детей до 14 лет действует скидка на билеты 50%. Сама их цена — от 300 рублей. А приобрести их можно здесь.

Стадион откроет свои двери за два часа до стартового свистка – то есть в 14.30. Так что это, по сути, идеальный досуг в выходной день со всей семьей – развлечения будут для всех.

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