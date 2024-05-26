«Для чего эти арбитры нужны в чемпионате России?» Итоги судейства в РПЛ-2023/2024

Сезон-2023/2024 в РПЛ подошёл к концу. Многие матчи вышли напряжёнными, ведь до последнего было непонятно, кто станет чемпионом, кто вылетит в Первую лигу вместе с «Сочи», а кто окажется в стыках. Работа арбитров в такой сложный момент приковывает много внимания. 30-й тур запомнился только одним судейским скандалом.

Специально для «Чемпионата» судейство в 30-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам, а также итоговый анализ по работе арбитров в минувшем сезоне.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Рубин» — «Сочи» — 1:1

В РПЛ дебютировал новый арбитр — Егор Егоров. Сын бывшего судьи Игоря Егорова. На мой взгляд, этот арбитр показал новый уровень. Другие судьи должны посмотреть на его действия, выбор позиции, скорость принятия решений. Егоров показал, как должен действовать судья РПЛ. Хорошая работа. Если показать эту картинку некоторым рефери, то у них могут возникнуть проблемы. Это касается тех, кто не прогрессирует. Егоров — уже состоявшийся арбитр.

Оценка Егорова — 8,4

Егор Егоров Фото: fnl.ru

«Крылья Советов» — «Пари НН» — 1:1

Сухой правильно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» на 28-й минуте. Идёт борьба, игрок гостей кладёт руку. Есть контакт руки и лица, но нет дополнительного движения. Это нормально, это сейчас приветствуется. Обычная борьба, мужской футбол. Может быть, это не очень понимают руководители клубов, но футболисты всё прекрасно осознают.

Оценка Сухого — 8,4

Алексей Сухой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Оренбург» — «Спартак» — 0:0

Мне опять не нравится, что делает Иванов. Футболист «Оренбурга» попал спартаковцу локтем в лицо — арбитр не даёт жёлтую карточку. Иванов просто продолжил игру. Там кровь течёт, дай ты жёлтую. Эпизод с Максименко — безобразие со стороны Иванова и Амелина, который сидел на VAR. Открытый момент для Иванова. Он видит удар в пах. Это не тычок, а именно удар. Красная карточка плюс дисквалификация на одну-две игры. За это надо удалять. Иванов правильно показал жёлтую Пересу, который влетел в Максименко. Это было не прямо, чтобы на красную. А вот поступок вратаря «Спартака» — красная карточка, а не жёлтая.

Оценка Иванова — 7,8

Сергей Иванов Фото: ФК «Оренбург»

ЦСКА — «Урал» — 2:0

44-я минута — Бобровский не показывает красную карточку футболисту «Урала» Итало за лишение явной возможности забить гол. Футболист ЦСКА владел мячом, его скорость была выше, чем у Бегича, который находился слева. Плюс защитник «Урала» бежал не в сторону армейца, а к своим воротам. Он явно проигрывал по скорости. Возможно, Левников на VAR решил, что это не явная и очевидная ошибка из-за этого защитника. Но на стоп-кадре видно, что Итало нужно было показать красную карточку.

На 65-й минуте Бобровский правильно назначает пенальти в ворота ЦСКА — Дивеев совершает фол по неосторожности, подбивает ногу Шеттине. К сожалению, процедура пробития 11-метрового удара была плохой. Во-первых, сам Бобровский занял неправильную позицию. Он не контролировал игроков, которые были за его спиной. В момент удара Влут вбежал в штрафную площадь раньше положенного времени. Именно он оказался первым на добивании после того, как Акинфеев отразил удар. Забей гол «Урал», VAR обязан был вмешаться.

Оценка Бобровского — 7,8

Ян Бобровский Фото: РИА Новости

«Факел» — «Ахмат» — 2:0

Хорошая работа Чистякова.

Оценка Чистякова — 8,4.

Артём Чистяков Фото: ФК «Факел»

«Балтика» — «Локомотив» — 1:3

Гол в ворота «Локомотива», который потом отменили из-за офсайда, — не проблема Безбородова. Он правильно назначил пенальти в ворота железнодорожников за фол по неосторожности. В концовке отменил гол в ворота «Локо» при помощи Казарцева, который работал на VAR. Безбородов находился в рекомендованной позиции, но оттуда невозможно было увидеть, что игрок «Балтики» заблокировал руку вратарю Лантратову и не позволил тому сыграть в мяч. Правильная отмена гола.

Оценка Безбородова — 8,4.

Владислав Безбородов Фото: ФК «Балтика»

«Зенит» — «Ростов» — 2:1

На 56-й минуте Мешков правильно не назначил пенальти в ворота гостей. Единоборство игроков за мяч с допустимым применением рук. Мешков правильно назначил пенальти в ворота «Ростова» после просмотра VAR после того, как мяч попал в руку Сако. Тяжёлый момент, но судья рассмотрел всё на повторе.

Правильная отмена гола Кассьерры, поскольку в начальной фазе игроки «Зенита» находились за линией офсайда.

Оценка Мешкова — 8,4

Виталий Мешков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Краснодар» — «Динамо» — 1:0

Карасёв — лучший арбитр тура. Была помарка — не показал жёлтую карточку Кордобе за грубую игру в начале матча. Правильно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 43-й минуте — рука находилась в естественном положении и была прижата к телу. Показ второй жёлтой карточки Паршивлюку за грубую игру — правильное решение.

Оценка Карасёва — 8,4

Сергей Карасёв Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Если судить по рейтингу, то лучшим арбитром стал Сухой. У него нет ни одной отрицательной оценки. Речь, конечно, только о работе в чемпионате. Если принять во внимание количество сложных матчей, то больше всего их у Карасёва. В плане понимания футбола лучше других были Кукуян и Безбородов. Под категорию «надёжный арбитр» попадает Левников. Кстати, лучший судья получит денежную премию и немаленькую. Примерно 2 млн рублей. С точки зрения прогресса понравились Буланов и Шадыханов. Разочарование сезона — Иванов и Кукуляк. У Сергея, кстати, серьёзный регресс. Шафеев тоже меня разочаровал. В номинации «стабильность» отметил бы Чистякова. Сухой, Безбородов, Левников, Кукуян, Карасёв, Чистяков — костяк.

Уже произошло разделение на главных арбитров и на тех, кто на VAR. К примеру, Турбин и Галимов практически не работают в поле. Амелин сейчас в основном тоже на VAR. Фёдоров работал на одной игре. Вопрос: для чего эти арбитры нужны в РПЛ? Они числятся главными судьями или арбитрами на VAR? Для чего нужен 40-летний Галимов? А ведь есть молодой Егоров, который выше некоторых судей РПЛ по ряду показателей. Можно подтянуть молодых судей, а тех, кто почти не работает в поле, сделать исключительно арбитрами VAR.

И нужно что-то делать с арбитрами ФИФА. С тем же самым Любимовым. Считаю, что это не арбитр ФИФА и даже не судья РПЛ. Кукуляк хорошо бежит, но ошибается в простых моментах. До них нужно донести, что здесь не проходной двор. Это не билет в одну сторону. Для арбитров созданы все условия. Окружили спокойствием, о них мало говорили. Стало меньше критики, проблемных эпизодов. Но ведь и арбитры должны что-то делать.