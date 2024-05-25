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Оренбург — Спартак — 0:0: обзор матча 30-го тура РПЛ, Максименко ударил соперника в пах, судейство, 25 мая 2024 года

«Максименко намеренно ударил соперника кулаком в пах». Что нашло на вратаря «Спартака»?!
Георгий Илющенко
Что нашло на вратаря «Спартака»?!
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«Спартак» должен был остаться в меньшинстве.

Единственная нулевая ничья в 30-м туре состоялась в Оренбурге, куда приехал «Спартак». Но всё могло быть иначе, удали на 81-й минуте арбитр Сергей Иванов Александра Максименко за удар в пах Лукаса Переса. Или самого аргентинца, который тоже не проявил себя ангелом.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

Вот как это было. Максименко шёл на мяч. Перес пытался перехватить его и бросился в подкат.

Фото: Кадр трансляции

Спустя пару секунд аргентинец стал кататься по газону и корчиться от боли. Что же случилось?

Фото: Кадр трансляции

По повторам стало понятно: Перес в пылу борьбы ударил ногами сперва по рукам, а затем и по голове Максименко. Ауч!

Фото: Кадр трансляции

Вратарь разозлился и двинул сопернику в пах. Комментаторы Константин Генич и Сергей Дурасов аж закричали хором: «Ооооо!» Иванов выдал Пересу и Максименко по жёлтой, никого не удалив. И на этом всё.

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов остался недоволен решением и прокомментировал его «Чемпионату»: «Максименко намеренно ударил соперника кулаком в пах. Это умышленный удар, агрессивное поведение. VAR должен был вмешаться. Максименко хотел туда ударить и ударил. Его надо было удалять».

Максименко и Перес доиграли встречу. И отправились в отпуск без дисквалификаций.

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