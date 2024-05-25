«Максименко намеренно ударил соперника кулаком в пах». Что нашло на вратаря «Спартака»?!

Единственная нулевая ничья в 30-м туре состоялась в Оренбурге, куда приехал «Спартак». Но всё могло быть иначе, удали на 81-й минуте арбитр Сергей Иванов Александра Максименко за удар в пах Лукаса Переса. Или самого аргентинца, который тоже не проявил себя ангелом.
Вот как это было. Максименко шёл на мяч. Перес пытался перехватить его и бросился в подкат.
Фото: Кадр трансляции
Спустя пару секунд аргентинец стал кататься по газону и корчиться от боли. Что же случилось?
Фото: Кадр трансляции
По повторам стало понятно: Перес в пылу борьбы ударил ногами сперва по рукам, а затем и по голове Максименко. Ауч!
Фото: Кадр трансляции
Вратарь разозлился и двинул сопернику в пах. Комментаторы Константин Генич и Сергей Дурасов аж закричали хором: «Ооооо!» Иванов выдал Пересу и Максименко по жёлтой, никого не удалив. И на этом всё.
Фото: Кадр трансляции
Фото: Кадр трансляции
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов остался недоволен решением и прокомментировал его «Чемпионату»: «Максименко намеренно ударил соперника кулаком в пах. Это умышленный удар, агрессивное поведение. VAR должен был вмешаться. Максименко хотел туда ударить и ударил. Его надо было удалять».
Максименко и Перес доиграли встречу. И отправились в отпуск без дисквалификаций.