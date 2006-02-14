"Факел" определился со спарринг-партнерами

Определились соперники воронежского «Факела» на сборе, который подопечные Валерия Нененко проведут в Турции с 19 февраля по 6 марта, сообщает «Спорт-Экспресс». 20 февраля соперником «Факела» станет грозненский «Терек», 1 марта — калининградская «Балтика», а 4-го — киевская «Оболонь». На 26 февраля воронежский клуб спарринг-партнера себе пока не нашел.