"Факел" определился со спарринг-партнерами
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Определились соперники воронежского «Факела» на сборе, который подопечные Валерия Нененко проведут в Турции с 19 февраля по 6 марта, сообщает «Спорт-Экспресс». 20 февраля соперником «Факела» станет грозненский «Терек», 1 марта — калининградская «Балтика», а 4-го — киевская «Оболонь». На 26 февраля воронежский клуб спарринг-партнера себе пока не нашел.
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