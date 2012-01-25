В Италии сообщают, что Хонда стал игроком "Лацио"
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Японский полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда стал игроком «Лацио», сообщает итальянская пресса. За футболиста национальной сборной Японии армейцы получат в итоге около € 14.5 млн. Отмечается, что это вторая по сумме сделка в эпоху президента римлян Лотито — больше «Лацио» заплатил лишь за Мауро Сарате. По некоторым данным, Хонда заключил контракт до июня 2016 года, а его годовая зарплата составит около € 2 млн плюс бонусы. Официально о переходе будет объявлено в ближайшие часы.
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