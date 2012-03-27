Вальдес: "Милан" — очень сильная команда, нацеленная на успех

Голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес не сомневается в том, что его команде придётся нелегко в противостоянии с итальянским «Миланом», которое состоится в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, передают испанские СМИ.

Напомним, первая игра пройдёт 28 марта на стадионе «Сан-Сиро».

«Думаю, что на этот раз противостояние с „Миланом“ будет более сложным. С „Интером“ нам также в своё время пришлось нелегко, однако надеюсь, что на этот раз победителем выйдет „Барса“. А „Милан“ — очень сильная команда, нацеленная на успех. В составе этой команды выступают очень сильные футболисты», — заявил страж ворот сине-гранатовых.