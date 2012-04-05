В Екатеринбурге может появиться памятник футболу, сообщает «Новый Регион». Такая инициатива была озвучена на заседании оргкомитета по вопросам подготовки уральской столицы к проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года.

Возможно, отметили в мэрии Екатеринбурга, в ближайшее время будет объявлен конкурс эскизов на лучший памятник футболу в столице Урала. Также оргкомитет намерен проработать вопрос о месте размещения экспозиции.