В Екатеринбурге может появиться памятник футболу
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В Екатеринбурге может появиться памятник футболу, сообщает «Новый Регион». Такая инициатива была озвучена на заседании оргкомитета по вопросам подготовки уральской столицы к проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года.
Возможно, отметили в мэрии Екатеринбурга, в ближайшее время будет объявлен конкурс эскизов на лучший памятник футболу в столице Урала. Также оргкомитет намерен проработать вопрос о месте размещения экспозиции.
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