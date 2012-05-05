Форлан не поможет "Интеру" в миланском дерби
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Нападающий «Интера» Диего Форлан не поможет своей команде в предстоящем миланском дерби, которое состоится 6 мая в рамках 37-го тура итальянской серии A. Уругвайский форвард получил повреждение на тренировке, которая состоялась в субботу.
В заявку также не включён полузащитник Андреа Поли, который восстанавливается после травмы бедра.
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