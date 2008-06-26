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Сверкошем интересуются английские и французские клубы

Сверкошем интересуются английские и французские клубы
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Нападающий «Баника» и сборной Чехии Вацлав Сверкош попал в сферу интересов английских и французских клубов. Об этом сообщил агент игрока Томаш Труха.

«Несколько команд из Англии и Франции обратились ко мне относительно Сверкоша. Со всеми из них мы ведём переговоры, поэтому каких-то деталей пока раскрывать не могу», — поведал Труха в интервью deniksport.cz.

Как передаёт Sky Sports со ссылкой на чешские СМИ, Сверкош предпочёл бы перейти в западноевропейский клуб, несмотря на настойчивый интерес к нему со стороны ряда команд российской Премьер-Лиги. На этой неделе форвард побывал Москве, где встретился с представителями «Москвы», ЦСКА, «Динамо» и «Сатурна». По информации источника, Сверкош наиболее близок к подписанию контракта с раменчанами.

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