Видеоповторы голов в матче Нидерланды — Северная Ирландия

Представляем вашему вниманию видеоповторы голов в товарищеском матче между сборными Нидерландов и Северной Ирландии, в котором сборная Нидерландов победила со счётом 6:0.
Товарищеский матч
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