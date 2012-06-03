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Видеоповторы голов в матче Нидерланды — Северная Ирландия

Видеоповторы голов в матче Нидерланды — Северная Ирландия
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Представляем вашему вниманию видеоповторы голов в товарищеском матче между сборными Нидерландов и Северной Ирландии, в котором сборная Нидерландов победила со счётом 6:0.

Товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные). Июнь 2012
02 июня 2012, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
6 : 0
Северная Ирландия
1:0 ван Перси – 11'   2:0 Снейдер – 15'   3:0 ван Перси – 29' (пен)   4:0 Афеллай – 37'   5:0 Афеллай – 51'   6:0 Влар – 78'

По результатам поиска видео, находящегося в открытом доступе на сайтах компаний, предоставляющих услуги видеохостинга, были найдены следующие ссылки:

http://videa.hu/videok/sport/v185qgNPbYj4Seo7

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