"Ростов" доверили тренировать англичанину
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Как стало известно изданию «Спорт-Экспресс», «Ростов» к ближайшему матчу с «Рубином» будет готовить не Геннадий Степушкин, а Пол Эшуорт, которому вчера было поручено исполнять обязанности главного тренера. С декабря 2004 года 35-летний англичанин занимал пост спортивного директора ФК «Ростов».
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