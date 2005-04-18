"Ростов" доверили тренировать англичанину

Как стало известно изданию «Спорт-Экспресс», «Ростов» к ближайшему матчу с «Рубином» будет готовить не Геннадий Степушкин, а Пол Эшуорт, которому вчера было поручено исполнять обязанности главного тренера. С декабря 2004 года 35-летний англичанин занимал пост спортивного директора ФК «Ростов».