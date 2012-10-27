Дикань перепутал "Мордовию" с "Волгой"

Вратарь московского «Спартака» Андрей Дикань перепутал саранскую «Мордовию» с нижегородской «Волгой», делясь своим мнением о первом тайме домашнего для спартаковцев матча против саранчан.

«Мордовия» закрылась, и тяжело взламывать. В принципе моменты создаём и нужно забить второй гол, и всё будет нормально.

Нужно учитывать, что «Волга» играет на контратаках и будет стараться на контре забить гол. То есть, в обороне надо сыграть внимательно, а в атаке забить ещё", — сказал Дикань в эфире телеканала «НТВ-Плюс».