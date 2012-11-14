Бензема: Зидан был старшим братом в "Реале", который я покидать не намерен
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема в очередной раз подчеркнул роль бывшего директора команды Зинедина Зидана в своём футбольном развитии, передают испанские СМИ.
Напомним, Зидан покинул этот пост, чтобы участвовать в тренерских курсах.
«Зидан был для меня в „Реале“ старшим братом. Мы много общались друг с другом, а перед матчами он всегда заходил в раздевалку, чтобы перекинуться со мной парой слов. Знаю, что у него есть большое желание стать тренером, и об этом мы тоже говорили», — заявил Бензема.
Относительно возможного интереса к нему со стороны французского «ПСЖ» футболист сказал: «Я не собираюсь покидать „Реал“.
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