Оуэн: для Руни не попасть в стартовый состав на такой матч сродни удару в зубы

Нападающий «Сток Сити» Майкл Оуэн прокомментировал тот факт, что Уэйн Руни не был включён в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Для Руни не попасть в стартовый состав на такой матч сродни удару в зубы. Для него это должно быть большим поводом для беспокойства. Это была самая важная игра сезона, но тренер не нашёл ему места в составе», — заметил Оуэн.

Напомним, сегодня появилась информация, согласно которой летом 2013 года манкунианцы могут расстаться с 27-летним футболистом.