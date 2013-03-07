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Оуэн: для Руни не попасть в стартовый состав на такой матч сродни удару в зубы

Оуэн: для Руни не попасть в стартовый состав на такой матч сродни удару в зубы
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Нападающий «Сток Сити» Майкл Оуэн прокомментировал тот факт, что Уэйн Руни не был включён в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Для Руни не попасть в стартовый состав на такой матч сродни удару в зубы. Для него это должно быть большим поводом для беспокойства. Это была самая важная игра сезона, но тренер не нашёл ему места в составе», — заметил Оуэн.

Напомним, сегодня появилась информация, согласно которой летом 2013 года манкунианцы могут расстаться с 27-летним футболистом.

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