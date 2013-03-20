Маскерано: Виланова имеет фундаментальное значение для "Барселоны"

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано заявил, что роль главного тренера команды Тито Вилановы в её успехах переоценить невозможно, сообщает испанская пресса. Аргентинский футболист отметил, что вся команда очень рада скорому возвращению наставника сине-гранатовых из США.

«Я очень обрадовался, когда узнал, что Тито скоро возвращается. Тот факт, что он столько времени был далеко от нас, способствовал тому, чтобы мы больше скучали по нему. Виланова имеет фундаментальное значение для нашей команды, и мы хотим и дальше рассчитывать на него», — заявил футболист сборной Аргентины.