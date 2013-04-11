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Алвеш: ЦСКА может ошибиться, а значит, у "Зенита" есть шанс в гонке за золотом

Алвеш: ЦСКА может ошибиться, а значит, у "Зенита" есть шанс в гонке за золотом
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Португальский защитник «Зенита» Бруну Алвеш поделился ожиданиями от матча 24-го тура с московским «Локомотивом», а также заявил, что у петербургской команды ещё есть шанс побороться за золото.

«Это будет очень сложная игра, а на неважном поле будет ещё труднее. Хотя ни состояние газона, ни погода во время матча не могут служить оправданием, и задумываться об этих вещах нам не стоит. „Зенит“ сейчас должен побеждать в каждом поединке. ЦСКА может ошибиться, а значит, у нас есть шанс их догнать в гонке за золотом. Мы должны быть сконцентрированны и нацелены на результат», — цитирует португальца радиостанция «Радио Зенит».

За семь туров до финиша действующие чемпионы страны отстают от «армейцев» на восемь баллов. Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится в Москве 13 апреля.

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