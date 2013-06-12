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Сборные Мексики и Коста-Рики голов друг другу не забили

Сборные Мексики и Коста-Рики голов друг другу не забили
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В Мехико завершился матч отборочного этапа чемпионата мира-2014. Сборная Мексики принимала на своём поле национальную команду Коста-Рики. Встреча закончилась безголевой ничьей. Этот результат позволил обеим командам обойти сборную США в турнирной таблице зоны КОНКАКАФ. На их счету теперь по 8 очков, а Коста-Рика опережает Мексику по дополнительным показателям. У США семь баллов и на один матч меньше, чем у конкурентов.

ЧМ-2014. Квалификационный раунд. Северная Америка
4-й раунд. 5-й тур

ЧМ-2014 - Северная Америка. 4-й раунд. 5-й тур
12 июня 2013, среда. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
0 : 0
Коста-Рика
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