Сборные Мексики и Коста-Рики голов друг другу не забили

В Мехико завершился матч отборочного этапа чемпионата мира-2014. Сборная Мексики принимала на своём поле национальную команду Коста-Рики. Встреча закончилась безголевой ничьей. Этот результат позволил обеим командам обойти сборную США в турнирной таблице зоны КОНКАКАФ. На их счету теперь по 8 очков, а Коста-Рика опережает Мексику по дополнительным показателям. У США семь баллов и на один матч меньше, чем у конкурентов.

ЧМ-2014. Квалификационный раунд. Северная Америка

4-й раунд. 5-й тур