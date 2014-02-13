"Спартак" – "Копенгаген": онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 13 февраля, в Португалии состоится контрольный матч между московским «Спартаком» и датским «Копенгагеном». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени и будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале «Спартака» в YouTube. «Чемпионат.com» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Копенгаген».

«Спартак» – «Копенгаген»

В Португалии московский «Спартак» проводит свой второй зимний тренировочный сбор в 2014 году. Соперник «Спартака» — датский «Копенгаген», который в сезоне-2013/14 участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов. Победив «Галатасарай» и сыграв вничью с «Ювентусом», «Копенгаген» оказался на последнем месте в группе, набрав всего четыре очка, и вылетел из еврокубкового турнира.

На сборе в Португалии спартаковцы провели уже две контрольных встречи: 9 февраля – с исландским «Хафнарфьордуром», 11 февраля – с датским «Мидтъюлланном». Оба раза подопечные Валерия Карпина добились победы: 3:1 в первой встрече и 2:1 — во второй. После завтрашней игры с «Копенгагеном» красно-белые планируют провести еще одну игру – со шведским «Хельсингборгом» 15 февраля. Напомним, первую часть сезона-2013/14 Премьер-Лиги «Спартак» завершил на третьей строчке, отставая от лидирующих петербургского «Зенита» и московского «Локомотива» на одно очко.