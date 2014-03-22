Хонда выйдет в стартовом составе "Милана" в матче с "Лацио"
Полузащитник Кейсуке Хонда выйдет в стартовом составе «Милана» в матче 29-го тура серии A с «Лацио», который состоится 23 марта в Риме.
По данным итальянской прессы, главный тренер красно-чёрных Кларенс Зеедорф решил, что японский футболист, пропустивший игру прошедшего тура с «Пармой», выйдет на поле с первых минут и заменит Аделя Таарабта.
27-летний Хонда после перехода в «Милан» принял участие в восьми матчах (в шести — в стартовом составе) итальянского первенства и отметился одной голевой передачей.
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