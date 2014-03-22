Хонда выйдет в стартовом составе "Милана" в матче с "Лацио"

Полузащитник Кейсуке Хонда выйдет в стартовом составе «Милана» в матче 29-го тура серии A с «Лацио», который состоится 23 марта в Риме.

По данным итальянской прессы, главный тренер красно-чёрных Кларенс Зеедорф решил, что японский футболист, пропустивший игру прошедшего тура с «Пармой», выйдет на поле с первых минут и заменит Аделя Таарабта.

27-летний Хонда после перехода в «Милан» принял участие в восьми матчах (в шести — в стартовом составе) итальянского первенства и отметился одной голевой передачей.