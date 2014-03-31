15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матич: не колебался ни секунды, когда появилась возможность вернуться в "Челси"

Матич: не колебался ни секунды, когда появилась возможность вернуться в "Челси"
Комментарии

Полузащитник «Челси» Неманья Матич признался, что не колебался в решении, когда у него появилась возможность вернуться в лондонский клуб, сообщает британская пресса. 25-летний футболист сборной Сербии перебрался в стан синих из «Бенфики» в январе, спустя три года после ухода из «Челси».

«Когда мой агент рассказал о возможности вернуться в „Челси“, я не колебался ни секунды. Вы не можете отказать одному из лучших клубов в мире и лучшему тренеру в мире. Однако моя жена и мой трёхлетний ребёнок плакали, когда мы уезжали из Лиссабона. Тем не менее в Лондоне я чувствую себя здорово. Я работаю с фантастическим тренером», — заявил Матич.

Комментарии