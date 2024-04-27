Стали известны судейские назначения на матчи 30-го тура Первой лиги

Официальный сайт Футбольной национальной лиги (ФНЛ) объявил полные составы бригад рефери на матчи 30-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024.
«Енисей» — «Волгарь»: Максим Чембулатов (Кострома) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Дмитрий Маликов (Новоалтайск), резервный судья – Антон Сидорин (Москва), инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар), делегат – Андрей Губарьков (Москва);
«Кубань» — «Нефтехимик»: Инал Танашев (Нальчик) – Денис Петров (Астрахань), Алексей Линкин (Воронеж), резервный судья – Владислав Шипков (Белореченск), инспектор – Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону), делегат – Максим Шаров (Санкт-Петербург);
«Шинник» — «Сокол»: Олег Соколов (Воронеж) – Эдуард Шарипов (Уфа), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Олег Снегирев (Нижний Новгород), инспектор – Александр Кабаков (Москва), делегат — Вадим Ильин (Москва);
КАМАЗ — «Акрон»: Юрий Карпов (Петрозаводск) – Александр Приходько (Москва), Андрей Кужелев (Пикалево), резервный судья – Игорь Захаров (Казань), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Иван Егоров (Москва);
«Арсенал» — «Алания»: Ранэль Зияков (Набережные Челны) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Степан Щербаков (Омск), резервный судья – Кирилл Силантьев (Самара), инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область), делегат – Филипп Яковлев (Москва);
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: Игорь Низовцев (Нижний Новгород) – Сергей Ядров (Калининград), Рустам Равилов (Саранск), резервный судья – Артем Смолин (Вологда), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск);
«Торпедо» — «Химки»: Егор Егоров (Нижний Новгород) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), резервный судья – Максим Перезва (Раменское), инспектор – Дмитрий Попов (Москва), делегат – Василий Иванов (Москва);
«Черноморец» — «Динамо»: Александр Машлякевич (Москва) – Станислав Попков (Петрозаводск), Артем Перов (Москва), резервный судья – Виталий Молдован (Краснодар), инспектор – Юрий Князев (Курск), делегат – Сергей Змиевский (Москва);
«Родина» — «Тюмень»: Анатолий Жабченко (Краснодар) – Артур Тиракъянц (Ростов-на-Дону), Максим Белокур (Находка), резервный судья – Кирилл Гарафутдинов (Москва), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Полина Папыева (Москва).