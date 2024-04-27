Тухель: играть против Анчелотти — это всегда что-то особенное

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего двухматчевого противостояния с мадридским «Реалом» на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, первый матч пройдет 30 апреля в 22:00 мск.

«Играть против Карло — это всегда что-то особенное. Мы постараемся доставить его команде проблем. Нам нужны болельщики на стадионе. Обе команды имеют одинаковые шансы на выход в финал турнира. Мы принимаем вызов», — приводит слова Тухель Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, что на стадии 1/4 финала «Бавария» выбила «Арсенал». Первый матч завершился со счётом 2:2, а в ответной встрече мюнхенцы с минимальным счётом обыграли лондонский клуб. В свою очередь, «Реал» оказался сильнее «Манчестер Сити». Первый матч «Реал», как и «Бавария», сыграл вничью, но со счётом 3:3, а ответная игра закончилась победой «Реала» (1:1, 4:3 пен.).