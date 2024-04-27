«Разрыв слишком велик». Тренер «Ман Юнайтед» тен Хаг — о зоне Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о шансах на квалификацию в Лигу Чемпионов на следующий сезон после ничьей в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли». Напомним, встреча завершилась со счётом 1:1.

«Квалификация в Лигу Европы выглядит наиболее вероятной? Это факт. Нелегко занять четвёртое место, когда ты так сильно отстаёшь. Нам нужна была победа. Последние несколько недель мы находились в выигрышном положении, а потом отдавали матчи. Разрыв слишком велик на этом этапе сезона», — приводит слова тен Хага ВВС.

После 34 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и занимает шестое место. «Бёрнли» заработал 24 очка за 35 туров английской Премьер-лиги и располагается на 19-й строчке.