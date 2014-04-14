Штрайх: неправда, что Гинтер переходит в дортмундскую "Боруссию"
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Защитник «Фрайбурга» Маттиас Гинтер не перейдёт в дортмундскую «Боруссию», передают немецкие СМИ.
Об этом заявил главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх.
«По ходу сезона перед тем или иным матчем в газетах появляются те или иные сообщения. Мы привыкли к этому, и информация о Гинтере совершенно не соответствует истине. У Маттиаса с нашим клубом есть долгосрочный контракт», — заявил Штрайх.
Напомним, ранее сообщалось, что Гинтер будет защищать цвета дортмундцев со следующего сезона.
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