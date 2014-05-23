Бывший вратарь «Локомотива» Крешич перешёл в «Байер»

«Байер» на своём официальном сайте сообщил о переходе 30-летнего хорватского вратаря Дарио Крешича. Бывший голкипер московского «Локомотива» пополнил состав команды из Леверкузена в качестве свободного агента: у Крешича закончился контракт с «Майнцем». С «Байером» страж ворот подписал соглашение, рассчитанное до 30 июня 2016 года.

Отметим, что в «Майнц» Крешич перебрался в январе 2014 года и в немецком первенстве на поле не выходил ни разу. «Байер» является отличным клубом, который в последние годы постоянно выступает на международной арене. Это большой вызов для меня: помочь команде достичь поставленных целей», — заявил Крешич.