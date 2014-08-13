31-летний вингер мюнхенской «Баварии» Франк Рибери объявил о завершении карьеры в сборной Франции. Футболист дебютировал в футболке «трёхцветных» в 2006 году, сыграл за национальную команду 82 матча и забил 16 мячей. По словам Рибери, такое решение связано с тем, что он хочет посвятить себя семье и сосредоточиться на клубных задачах.

«Считаю, что настал правильный момент. Я хочу посвятить себя семье и сконцентрироваться на задачах „Баварии“. Также я оставляю место в сборной для отличных молодых футболистов. Надо знать, когда остановиться. Теперь пришло время для других двигаться вперёд. Были взлёты и падения, но теперь пришло время для новой главы в моей жизни», — цитирует Рибери Kicker.