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Защитник "Гамбурга" Гравгор пропустит около недели

Защитник "Гамбурга" Гравгор пропустит около недели
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Защитник «Гамбурга» Микаэль Гравгор после операции на сломанном пальце надеется вернуться в строй к поединку 1/8 финала Кубка УЕФА против «Галатасарая».

Датчанин с 22 февраля играл в специальном лонгете, а хирургическое вмешательство потребовалось для того, чтобы зафиксировать место перелома. Гравгор пропустит около недели, сообщает официальный сайт УЕФА.

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