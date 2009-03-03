Защитник "Гамбурга" Гравгор пропустит около недели

Защитник «Гамбурга» Микаэль Гравгор после операции на сломанном пальце надеется вернуться в строй к поединку 1/8 финала Кубка УЕФА против «Галатасарая».

Датчанин с 22 февраля играл в специальном лонгете, а хирургическое вмешательство потребовалось для того, чтобы зафиксировать место перелома. Гравгор пропустит около недели, сообщает официальный сайт УЕФА.