Защитник "Гамбурга" Гравгор пропустит около недели
Поделиться
Защитник «Гамбурга» Микаэль Гравгор после операции на сломанном пальце надеется вернуться в строй к поединку 1/8 финала Кубка УЕФА против «Галатасарая».
Датчанин с 22 февраля играл в специальном лонгете, а хирургическое вмешательство потребовалось для того, чтобы зафиксировать место перелома. Гравгор пропустит около недели, сообщает официальный сайт УЕФА.
Комментарии
- 27 марта 2023
-
18:34
-
18:30
-
18:23
-
18:15
-
18:13
-
18:02
-
18:00
-
17:50
-
17:50
-
17:49
-
17:47
-
17:44
-
17:35
-
17:25
-
17:20
-
17:14
-
16:57
-
16:48
-
16:39
-
16:34
-
16:30
-
16:25
-
16:23
-
16:16
-
16:15
-
16:06
-
16:03
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:37
-
15:30
-
15:30
-
15:15
-
15:03
Партнерский контент