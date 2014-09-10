Лайнсмен столкнулся с запасным сборной Латвии по ходу матча с Казахстаном
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По ходу матча группы А отборочного цикла чемпионата Европы — 2016 между сборными Казахстана и Латвии боковой арбитр столкнулся с одним из запасных игроков команды гостей, который проводил разминку рядом с боковой линией. Лайнсмен потерял равновесие и выронил флажок из рук. Встреча закончилась нулевой ничьей.
«Самый яркий момент матча между сборными Казахстана и Латвии принадлежит боковому арбитру», — гласит запись, размещённая на странице телеканала Fox, который вёл трансляцию матча, в «Твиттере».
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