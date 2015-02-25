Кришито, Аршавин, Малафеев и Файзулин пропустили тренировку «Зенита»
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Сразу четыре футболиста «Зенита» не приняли участия в сегодняшней открытой тренировке в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с ПСВ, который состоится 26 февраля в Санкт-Петербурге. Это Доменико Кришито, Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев и Виктор Файзулин, сообщает «Р-Спорт».
Напомним, что Кришито в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Эйндховене 19 февраля (1:0) провёл на поле все 90 минут, Аршавин вышел на замену в добавленное время. Малафеев и Файзулин не принимали участия в первой игре из-за повреждений.
Ранее сообщалось, что сегодня впервые после травмы к занятиям приступил защитник Николас Ломбертс.
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» – ПСВ.
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