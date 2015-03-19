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В Калининграде утвердили стадионы, которые станут тренировочными аренами на ЧМ

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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В Калининграде утвердили стадионы, которые станут тренировочными аренами на ЧМ
Футбол / Чемпионат мира 2018

Власти Калининградской области утвердили три стадиона, которые будут оборудованы под тренировочные площадки к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Под тренировочные площадки в городе определены стадионы „Локомотив“, „Пионер“, а также стадион „Сельма“, который, по согласованию с ФИФА, заменит ранее планировавшийся стадион «Балтика», — сообщает источник.

Отмечается, что помимо калининградских планируется оборудование тренировочных площадок в городе Светлогорск и поселках Сокольники и Янтарный, но по ним пока не завершено оформление документов.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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