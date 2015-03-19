В Калининграде утвердили стадионы, которые станут тренировочными аренами на ЧМ

Власти Калининградской области утвердили три стадиона, которые будут оборудованы под тренировочные площадки к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Под тренировочные площадки в городе определены стадионы „Локомотив“, „Пионер“, а также стадион „Сельма“, который, по согласованию с ФИФА, заменит ранее планировавшийся стадион «Балтика», — сообщает источник.

Отмечается, что помимо калининградских планируется оборудование тренировочных площадок в городе Светлогорск и поселках Сокольники и Янтарный, но по ним пока не завершено оформление документов.