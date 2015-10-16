«Бенфика» намерена отсудить у бывшего наставника Жезуша € 14 млн

«Бенфика» инициировала судебное разбирательство против бывшего главного тренера команды Жорже Жезуша, который в настоящее время возглавляет «Спортинг», сообщает Publico.

По информации источника, «орлы» намерены отсудить у Жезуша € 14 млн, так как 61-летний наставник подписал контракт со «Спортингом» ещё до того, как его контракт с «Бенфикой» закончился (30 июня 2015 года). Сам Жезуш считает, что раз ему был запрещён въезд на территорию базы «Бенфики» с 4 июня, следовательно, он стал де-факто безработным и мог подписывать контракт с другим клубом.