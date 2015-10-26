Наставник «Окжетпеса»: почему бы Кержакову не поиграть в Казахстане?

Главный тренер «Окжетпеса» Владимир Муханов высказал точку зрения, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков мог бы выступать в Казахстане.

«Сейчас в Казахстане есть три клуба – „Кайрат“, „Астана“ и „Актобе“, которые могут претендовать на попадание в групповой турнир еврокубков. „Астана“, например, играет сейчас в Лиге чемпионов. У этих команд приличные бюджеты. Если в России Кержакову закрыли дорогу, почему бы ему не приехать на какое-то время в Казахстан?» — приводит слова Муханова «Спорт-экспресс».