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Каррагер предположил, из-за чего могла возникнуть перепалка между Клоппом и Салахом

Каррагер предположил, из-за чего могла возникнуть перепалка между Клоппом и Салахом
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Футбольный эксперт Джейми Каррагер назвал предполагаемую причину конфликта между главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом и нападающем английского клуба Мохамедом Салахом в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:2). Напомним, этот эпизод произошёл на 82-й минуте матча. Салаха, готовившегося к выходу на поле, успокоили Дарвин Нуньес и Джо Гомес, стоявшие рядом с ним и также готовившиеся выйти на замену.

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Боуэн – 43'     1:1 Робертсон – 48'     1:2 Ареола – 65'     2:2 Антонио – 77'    

«Единственная причина, по которой тренер был бы недоволен в этой ситуации, заключается в том, что игроку потребовалось слишком много времени, чтобы подготовиться к выходу на поле», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

После 35 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 75 очков и на данный момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка, однако у «канониров» есть матч в запасе, а у идущего вторым «Сити» — два. В следующем туре мерсисайдцы сыграют с «Тоттенхэмом». Матч состоится 5 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

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