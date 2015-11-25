Лодыгин станет экскурсоводом в рамках акции «Давай-давай!»

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин готов стать экскурсоводом для помощи Владику Жирнову в рамках благотворительной акции «Зенита» и «Русфонда».

Голкипер сине-бело-голубых согласен стать экскурсоводом в одном из петербургских музеев — при одном условии: необходимо собрать 1 920 000 рублей для 16-летнего Владика Жирнова.

Владик Жирнов — один из подопечных «Русфонда» — болеет с детства. У него врожденный порок сердца и хроническая почечная недостаточность. Уже три года он находится на диализе. Год назад в Детской городской больнице №1 мальчику при поддержке «Русфонда» сделали сложнейшую операцию на открытом сердце, теперь же необходимо начать второй этап лечения. Владика может спасти трансплантация почки, которую проведут по квоте. Но дорогостоящий препарат «Солирис», снижающий риск отторжения пересаженной почки и увеличивающий ее срок вдвое, нужно приобретать самостоятельно. Таких средств у опекуна мальчика нет.

Как только будет собрана нужная сумма, вратарь «Зенита» и сборной России исполнит своё обещание.

Внести своё пожертвование и поддержать «Давай-давай!» вы можете на сайте «Русфонда» одним из многочисленных способов.