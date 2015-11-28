Гаджиев: из-за поля матч «Крылья» — «Амкар» оказался не очень приятным зрелищем
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Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после матча 17-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (0:0) посетовал на качество газона в Самаре.
«Из-за поля говорить об игре не приходится. Били мяч, бегали, боролись. Отдельные куски, может быть, и были чем-то похожи на игру. Но в целом, я думаю, зрелище не очень приятное. Судьбу матча могли решить те, кто лучше использует каверзы поля. А говорить по игре особого смысла нет. Надо поля делать лучше. И не только в Самаре, а вообще в России», — сказал Гаджиев в интервью телеканалу «Наш футбол».
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