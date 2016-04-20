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Донадони: извиняюсь за позорные 0:6, «Болонья» испугалась после первого гола

Донадони: извиняюсь за позорные 0:6, «Болонья» испугалась после первого гола
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Главный тренер «Болоньи» Роберто Донадони поделился впечатлениями от выездного матча 34-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (0:6).

«Мы проиграли 0:6, и это было позорно. В этом виноваты мы все, каждый из нас. Я извиняюсь перед болельщиками, „Болонье“ нужно отреагировать на такое поражение по-мужски. В следующем матче команда должна показать, из чего она сделана. Нужно быть твёрже и решительнее. Самым худшим сегодня было отсутствие реакции на пропущенные голы. После первого мяча мы явно испугались. Команды уровня „Наполи“ чувствуют страх, он придаёт им сил», — сказал Донадони в интервью Mediaset Prem