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Защитник «Факела» Калинин: новости про тренера? Наша задача — в футбол играть

Левый защитник «Факела» Игорь Калинин отказался комментировать расставание воронежского клуба с главным тренером команды Сергеем Ташуевым, о котором стало известно вчера, 26 апреля.

«Новости про тренера не комментирую. Наша задача — в футбол играть.

Было ли это неожиданно? Наверное», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

Должность главного тренера «Факела» Ташуев занял в сентябре 2023 года. Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч. Сейчас «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков за 25 матчей. Отмечалось, что специалист сам покинул занимаемую должность по семейным обстоятельствам.

В нынешнем сезоне Калинин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.