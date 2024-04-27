КДК РФС оштрафовал Ташуева на 30 тысяч рублей и «Факел» на 40 тысяч рублей

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что экс-тренер «Факела» Сергей Ташуев оштрафован за выход из технической зоны на 30 тысяч рублей.

«Ташуев оштрафован на 30 тысяч рублей за выход из технической зоны.

За массовое скандирование нецензурных выражений «Факел» оштрафован на 40 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, на стартовом отрезке Российской Премьер-Лиги Ташуев был уволен из «Ахмата». В сентябре 2023 года специалиста назначили на пост главного тренера «Факела». Под его руководством воронежская команда успела провести 21 матч. Сейчас «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков за 25 матчей.