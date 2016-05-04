Руководитель «Лестер Сити»: Варди приходил на тренировку пьяным
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Заместитель председателя правления «Лестер Сити» Айяватт Шривадданапрабха рассказал про жизненные проблемы форварда «лис» Джейми Варди, с которыми футболисту удалось справиться.
«Однажды мне сказали, что Варди пришёл на тренировку пьяным. Я решил сам с ним поговорить об этом. Я не мог поверить, неужели он хочет именно так завершить свою карьеру.
Тогда он сказал мне, что не знает, как теперь жить, раньше ему никогда не платили столько, сколько у нас. После нашего разговора он бросил пить и начал усердно работать на тренировках. Варди приспособился и стал новым человеком», – приводит слова Шриваддханапрабха Daily Magazine.
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