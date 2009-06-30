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"Манчестер Юнайтед" приобрёл хавбека "Уигана" Валенсию

"Манчестер Юнайтед" приобрёл хавбека "Уигана" Валенсию
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«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с полузащитником «Уигана» и сборной Эквадора Антонио Валенсией. Срок соглашения с 23-летним футболистом рассчитан на четыре года.

«Антонио — игрок, которым мы восхищались на протяжении последних двух сезонов. Уверен, его игровые качества принесут команде большую пользу», — сказал по этому поводу главный тренер «МЮ» Алекс Фергюсон в интервью официальному сайту клуба.

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