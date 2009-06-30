"Манчестер Юнайтед" приобрёл хавбека "Уигана" Валенсию
Поделиться
«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с полузащитником «Уигана» и сборной Эквадора Антонио Валенсией. Срок соглашения с 23-летним футболистом рассчитан на четыре года.
«Антонио — игрок, которым мы восхищались на протяжении последних двух сезонов. Уверен, его игровые качества принесут команде большую пользу», — сказал по этому поводу главный тренер «МЮ» Алекс Фергюсон в интервью официальному сайту клуба.
Комментарии
- 11 июля 2021
-
00:12
- 10 июля 2021
-
23:53
-
23:44
-
23:40
-
23:31
-
23:01
-
22:59
-
22:43
-
22:39
-
22:28
-
22:10
-
22:03
-
21:52
-
21:50
-
21:46
-
21:42
-
21:31
-
21:19
-
21:07
-
21:00
-
20:38
-
20:10
-
20:07
-
19:58
-
19:58
-
19:41
-
19:36
-
19:24
-
19:14
-
19:01
-
18:57
-
18:56
-
18:55
-
18:37
-
18:35
Партнерский контент