"Манчестер Юнайтед" приобрёл хавбека "Уигана" Валенсию

«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с полузащитником «Уигана» и сборной Эквадора Антонио Валенсией. Срок соглашения с 23-летним футболистом рассчитан на четыре года.

«Антонио — игрок, которым мы восхищались на протяжении последних двух сезонов. Уверен, его игровые качества принесут команде большую пользу», — сказал по этому поводу главный тренер «МЮ» Алекс Фергюсон в интервью официальному сайту клуба.