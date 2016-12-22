В 2017 году бюджет «Динамо» будет сокращён более чем на 60%

Состоялось заседание президиума Центрального совета ВФСО «Динамо». Основными вопросами было утверждение бюджета на 2017 год и возможное приобретение контрольного пакета акций ФК «Динамо».
«Могу только сказать, что в 2017 году бюджет ФК «Динамо» будет сокращён более чем на 60%. Сделано это будет без больших потерь. Приобретение дорогостоящих игроков при этом, конечно, рассматриваться не будет», — передаёт слова председателя ВФСО «Динамо» Владимира Стржалковского корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.