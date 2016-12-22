«ПСЖ» официально объявил о продлении контракта с Тьяго Силвой

«ПСЖ» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Тьяго Силвой на два года.
Новое соглашение 32-летнего бразильского футболиста с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2020 года.
Тьяго Силва перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в июле 2012 года. В 165 матчах из 185 в «ПСЖ» защитник носил капитанскую повязку.
В составе «ПСЖ» бразилец четырежды становился чемпионом Франции, выигрывал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок страны.
«Для меня большое удовольствие продлить мой контракт с „ПСЖ“. Я очень горд быть капитаном этой команды, которая выиграла всё во Франции в прошлые два сезона и добилась уважения во всей Европе благодаря своему выступлению в Лиге чемпионов. У нас всё ещё есть большие мечты. Убеждён, что мы сумеем исполнить их и продолжим делать наших болельщиков счастливыми», — заявил Тьяго Силва.