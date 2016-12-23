В московском метро запущен поезд, посвящённый Кубку конфедераций

В московском метро с этого дня будет ходить специальный поезд, посвящённый Кубку конфедераций — 2017. Его презентация прошла в депо «Красная Пресня». На презентации присутствовал полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков, который прокомментировал это событие.
«На Кубке конфедераций мы сделаем всё возможное для успеха. Чем дальше пройдём, тем лучше. Здорово, что теперь в метро появился такой красочный поезд. Людям и смотреть на него будет приятно, и ездить в нём», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Антон Матвеев.