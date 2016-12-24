ФИФА обсуждает правило, по которому только капитаны смогут общаться с судьями

Директор по техническому развитию Международной федерации футбола Марко ван Бастен рассказал, что ФИФА обсуждает правило, согласно которому только капитаны команд смогут общаться с судьями. Такое правило существует в регби, где к судье может обращаться капитан команды.
«Сейчас есть много игроков, которые жалуются во время матча. Я уверен, что поведение футболистов может быть лучше. Мы думаем о том, чтобы вернуться этот момент в правильное русло. В игре очень много эмоций, и это хорошо, но мы должны также контролировать их.
Думаю, мы можем извлечь что-то полезное из каждого вида спорта, и они могут учиться у нас, но мы должны противостоять этой проблеме», – цитирует ван Бастена BBC Sport.