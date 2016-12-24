«Барселона» согласовала контракт с Канселу, переход должен состояться летом

Правый защитник «Валенсии» Жоау Канселу летом присоединится к «Барселоне», сообщает Sport.es. По данным источника, с 22-летним игроком согласован контракт, срок которого рассчитан на пять лет.
Переговоры между сине-гранатовыми и агентом Канселу Жорже Мендешем шли в условиях строгой конфиденциальности в течение нескольких недель, и стороны достигли соглашения. При этом Мендеш предпочёл бы, чтобы переход состоялся в январе, но каталонский клуб дал понять, что сейчас не готов к осуществлению трансфера.
Теперь остаётся лишь согласовать сумму сделки. Сообщается, что «Валенсия» запросит за защитника € 30 млн.