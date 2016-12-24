Дед Мороз заявил о непричастности к замораживанию строительства «Крестовского»

Всероссийский Дед Мороз в пятницу заявил петербургским журналистам, что не имеет отношения к долгому строительству стадиона на Крестовском острове. Первоначально планировалось, что «Зенит» впервые сыграет на новой арене в 2009 году.
«Продолжая тему петербургского юмора, отмечу, что к заморозке строительства „Зенит-Арены“ я непричастен», — приводит слова Деда Мороза «Интерфакс».
На этой неделе член Совета Федерации Вадим Тюльпанов сообщил, что конечный бюджет на строительство стадиона «Крестовский» составил 41 млрд.