Билич: жду, что во второй части сезона результаты «Вест Хэма» улучшатся

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич выразил мнение, что во второй части сезона результаты команды улучшатся. Сейчас «молотобойцы» занимают 13-е место в АПЛ.
«Когда вы играете в финале кубка, то не заботитесь о качестве игры. Разумеется, переиграть соперника всегда приятно, но главное — победить его. В АПЛ та же ситуация: здесь все решает результат.
Но у нас было много игр, когда команда играла хорошо, но не получала результата. И все же такие матчи приносят немного удовлетворения. Я жду, что во второй части сезона результаты „Вест Хэма“ улучшатся», — цитирует Билича Sportsmole.