Бортуик Джексон: мы постоянно общаемся с Моуринью, хоть я сейчас и в аренде

Защитник «Манчестер Юнайтед» Кэмерон Бортуик Джексон, выступающий на правах аренды за «Вулверхэмптон», сообщил, что поддерживает контакт с наставником манкунцианев Жозе Моуринью.
«Мы постоянно общаемся с Моуринью. Он всегда наблюдает за мной, а его люди присутствуют на моих матчах.
Перед началом сезона я получил травму, это случилось на ранней стадии предсезонной подготовки. Когда я поправился, он спросил, как я себя чувствую и всё такое. Он сказал, что конкуренция слишком велика, но в будущем он на меня рассчитывает, потому что видит во мне потенциал топ-игрока. Моуринью посоветовал мне уйти в аренду и набраться опыта. Так я и поступил», — цитирует 19-летнего футболиста FourFourTwo.