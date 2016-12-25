Хочолава: если и покину «Черноморец», то моя новая команда не будет из России

Центральный защитник одесского «Черноморца» Давид Хочолава прокомментировал слухи об интересе к своей персоне со стороны донецкого «Шахтёра» и клубов из России.
«Я был очень рад узнать, что мной интересуется «Шахтёр». Однако есть люди, которые занимаются этим вопросом, поэтому я пока его не касаюсь.
Пока мне бы хотелось остаться в «Черноморце» и помочь этой команде достичь цели на сезон — попасть в первую шестёрку команд. Также я могу вам сказать, что если и покину «Черноморец», то моя новая команда не будет представлять чемпионат России», — цитирует Хочолаву Sportarena cо ссылкой на Sportall.ge.
Ранее сообщалось, что Хочолава входит в сферу интересов «Ростова» и «Амкара».