Клопп: «Челси» — самая фартовая команда АПЛ с точки зрения травм

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о лидерстве «Челси» в турнирной таблице чемпионата Англии после 17 туров.
«Если «Челси» продолжит в том же духе, тогда заслуженно выиграет титул. Но я уверен, что эта команда является самой фартовой с точки зрения травм игроков. Мы из-за травм лишились Коутиньо, Старриджа, Ингса. Если бы «Челси» лишился Азара и Косты, добились ли бы они такого результата?
Сезон длинный. Им предстоит играть с нами, «Арсеналом» и другими претендентами на титул. Конечно, «Челси» — опытная команда-победитель. Возможно, самая опытная команда в топе на данный момент», — цитирует Клоппа Sky Sports.